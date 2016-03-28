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أساتذة قلب: ثلث الوفيات بسبب قصور الشرايين وجلطات المخ

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أساتذة قلب: ثلث الوفيات بسبب قصور الشرايين وجلطات المخ أساتذة قلب: ثلث الوفيات بسبب قصور الشرايين وجلطات المخ
أكد الدكتور هشام صلاح الدين - أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب قصر العينى - أن أمراض القلب تمثل السبب الأول للوفاة فى ومعظم دول العالم، حيث إن حوالى ثلث حالات الوفيات تكون بسبب القصور الحاد فى الشرايين التاجية، وجلطات المخ.

وأشار الدكتور هشام صلاح الدين إلى أن هناك عوامل متعددة تزيد من الإصابة بأمراض القلب من بينها ارتفاع ضغط الدم ونسبة الكولسترول والدهون بالدم، والسكر، والتدخين، والطعام غير الصحى، وقلة الرياضة.

وأوضح أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية أن الخطوط الإرشادية الأمريكية لعلاج ارتفاع الكولسترول أظهرت وجود فئات من المرضى يحتاجون لعقاقير الكولسترول وبالأخص عقاقير الاستاتين ومنهم مرضى قصور الشرايين التاجية، والسكتة الدماغية، وتصلب الأوعية الطرفية، ومرضى السكر، والمرضى الذين يعانون من ارتفاع شديد فى نسب الكولسترول، والمرضى الذين يعانون من ارتفاع بسيط فى نسبة الكولسترول، مشيرا إلى أن عوامل خطورة تجعلهم عرضة للوفاة خلال 10 سنوات قادمة، ويمكن استثناء بعض المرضى الذين لديهم أسباب تمنعهم من استخدام هذا النوع من العقاقير.

ومن جانبه حذر الدكتور حسام قنديل أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية طب قصر العينى من خطورة الأغذية المقلية، خصوصا المستخدم فيها زيت النخيل وغيرهما، فهذه الأطعمة تؤدى لترسب المشبعة على جدران الشرايين، وهذه الدهون المشبعة تنتج عن قلى الطعام فى درجات حرارة مرتفعة مثل الطعمية، والبطاطس المحمرة، موضحا أن أغلب أنواع البطاطس المقلية المعبأة فى أكياس وتباع بالأسواق مقلية بزيت النخيل الذى يعد من أسوأ أنواع الزيوت وممنوع استخدامه فى بعض الدول الأوروبية.

وأكد أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب أن تناول الأغذية المحفوظة يزيد من نسب الإصابة بأمراض الشرايين، التى تزداد نسبة الإصابة بها بصورة واضحة فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بعد سن الـ60، بينما فى مصر تظهر فى سن مبكرة.


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