للحامل.. حالات لازم تولدى فيها قيصرى

أوضح الموقع الهندى "بولد سكاى"، فى تقرير نشره مؤخرا، بعض الحالات التى يجب أن تلد فيها الحامل بعملية قيصرية وتتضمن:

• إذا كانت رأس الطفل كبيرة جدا.

>• الحامل التى لديها تاريخ عائلى فى الإصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم.

>• وجود مشاكل فى القلب.

>• إذا كان عنق الرحم ضيقا، رغم وجود انقباضات فيه.

>• إصابة الطفل بمتلازمة Foetal Distres "وتعنى نقص وصول الدم والأكسجين للطفل بشكل طبيعى"، وفى هذه الحالة تتعرض الأم لألم شديد، ويتطلب الأمر تنظيم ضربات القلب للأم والجنين قبل الولادة.

>• نزول الحبل السرى، فأحيانا ينزلق الحبل السرى لقناة الولادة قبل خروج الطفل من المهبل، وهنا توجد صعوبة فى وصول الأكسجين للطفل ما يمثل خطرا عليه أثناء الولادة الطبيعية، تكون الولادة القيصرية هى الخيار الأفضل لتجنب المضاعفات.

وأوضح التقرير أن الولادة القيصرية تتم بشق فى أسفل البطن "عند الرحم"، وتعد من الولادات الأكثر أمانا التى لا يوجد بها مخاطر كبيرة.

مخاطر الولادة الطبيعية بعد الخضوع للقيصرية

لحواء.. نصائح لتجنب أضرار تكرار الولادة القيصرية