الثلاثاء.. مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى جامعة الزقازيق

تعقد جامعة الزقازيق مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعة وذلك بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى تمام التاسعة من صباح بعد غد الثلاثاء.

وصرح الدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة أن المسابقة تهدف إلى إختيار أفضل العناصر من الطلاب المتميزين علميا وثقافيا وفى مجال الخدمات المجتمعية وتشجيعا لتنمية الوعى الثقافى وتوطيد أواصر الصداقة وروح التنافس والولاء والانتماء بين طلاب الجامعة وليكونوا فى الطلاب الذين يمثلون الجامعة فى الفعاليات والمسابقات التى تعقد على مستوى الجامعات المصرية.

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