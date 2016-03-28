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وزير التعليم يفتتح اليوم عددا من المدارس بالغربية ويتفقد العملية التعليمية

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وزير التعليم يفتتح اليوم عددا من المدارس بالغربية ويتفقد العملية التعليمية وزير التعليم يفتتح اليوم عددا من المدارس بالغربية ويتفقد العملية التعليمية
يفتتح الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين عدد من المدارس بالغربية، ويضع حجر أساس مدرسة المتفوقين بمدينة طنطا ومدرسة رياضية، كما يفتتح الوزير مدرسة رسمية "تجريبية".

ويتضمن البرنامج الذى يبدأ فى السابعة صباحا، الوصول لمدرسة الرسمية المتميزة للغات وحضور طابور الصباح، وافتتاح مركز الموهوبين بالمدرسة، وتفقد مشاريع أعمال الطلاب وحضور عروض فنية وعلمية من تقديم الطلاب.

كما يضع الوزير، حجر الأساس لمدرسة المتفوقين، ويفتتح مدرسة الأمل للصم، ويتفقد مدرسة التربية الفكرية، وبعدها يفتتح مدرسة غياث الدين الرسمية للغات بطنطا.

يرافق الوزير فى جولته اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وفريدة مجاهد السيد وكيل الوزارة، واللواء السيد سعيد السكرتير العام، واللواء يسرى عبد الله، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وزير التعليم يضع حجر الأساس غدًا لمدرسة رياضية وأخرى للمتفوقين بالغربية

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