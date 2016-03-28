اليوم.. استكمال سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 47 متهما بإقتحام قسم التبين

تستكمل اليوم الاثنين الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وابو النصر عثمان، وأمانة سر وحمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة،نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وسماع مرافعات الدفاع.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدد من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

دفاع "اقتحام قسم التبين" يدفع ببطلان أوامر ضبط وإحضار المتهمين

دفاع "اقتحام قسم التبين" يدفع ببطلان تعرف الشهود على المتهمين من الصور

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