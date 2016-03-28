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ضبط عاطل مرتديا جلباب حريمى ونقاب أمام مجمع محاكم طنطا

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ضبط عاطل مرتديا جلباب حريمى ونقاب أمام مجمع محاكم طنطا ضبط عاطل مرتديا جلباب حريمى ونقاب أمام مجمع محاكم طنطا
ألقى النقيب محمد أبو العطا قائد حرس مجمع محاكم طنطا، القبض على شاب مرتديا جلباب حريمى أمام مجمع محاكم طنطا، وتم تحرير مذكره ضده وترحيله لقسم أول طنطا.

تلقي اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، بورود مذكرة محررة بمعرفة النقيب محمد أبو العطا، قائد حرس مجمع محاكم طنطا، بضبط "السيد.م" عاطل أثناء تخفيه فى ملابس سيدات ومرتديا نقاب أمام مجمع محاكم طنطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.


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