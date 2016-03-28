العراق: مصرع 57 من داعش بقصف لطيران التحالف الدولى

>لقى 57 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى مصرعهم نتيجة غارات نفذها طيران التحالف الدولى على مواقع وتجمعات التنظيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة مساء أمس الأحد أن طيران التحالف الدولى قصف تجمعا لداعش غرب يبعد عن "معمل أسمنت كبيسة" 18 كم، أسفر عن مقتل 4 إرهابيين وتدمير مركبة مزودة بمنصة إطلاق صواريخ.

وأغار طيران التحالف على تجمع لمسلحى التنظيم بقرية "الحاج على" بالموصل، مما أسفر عن مقتل العديد من الارهابيين فى اطار عملية "الفتح" لتحرير نينوى، كما استهدف تجمعا لمسلحى داعش شمال قاعدة " عين الأسد" بالأنبار على مسافة 9 كم فى، مما أسفر عن مقتل 4 إرهابيين، كما نفذ طيران التحالف الدولى ثلاث طلعات قتالية على مناطق هيت وعين الأسد أسفرت عن قتل 7 إرهابيين.