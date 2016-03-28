فيس بوك يعتذر عن خطأ تطبيق "التحقق من السلامة" بعد الهجوم الدامى بباكستان

قدم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اعتذارا الأحد عن عطل طرأ على تطبيق "التحقق من السلامة" الذى يستخدم في حالة الكوارث، بعدما أرسل إخطارا إلى المستخدمين في جميع أنحاء العالم إثر الهجوم الدامى فى باكستان.

ومن بلجيكا إلى هاواى مرورا بمصر وهونج كونج، تلقى مستخدمو فيس بوك إخطارا من هذا التطبيق الذى يتيح لهم تأكيد سلامتهم لأصدقائهم بعد حدوث كارثة طبيعية أو اعتداء إرهابى في مكان قريب.

وقال الموقع، فى بيان حصلت وكالة فرانس برس، على نسخة منه:"قمنا بتفعيل التحقق من السلامة اليوم في لاهور في باكستان، بعد هجوم بالقنبلة وقع هناك. ولسوء الحظ، تلقى العديد من الأشخاص الذين لم يتأثروا بهذا الحدث إخطارا يسألهم عما إذا كانوا بخير".

وأضاف الموقع على الصفحة المخصصة لهذا التطبيق إن "هذا النوع من الأخطاء يتعارض مع هدفنا.. لقد اتخذنا خطوات سريعة لحل هذه المشكلة، ونعتذر لجميع الذين تلقوا هذا الإشعار من طريق الخطأ".

وقتل 65 شخصا على الأقل الأحد بينهم عدد كبير من الأطفال فى تفجير انتحارى فى موقف متنزه مكتظ بالرواد في مدينة لاهور الباكستانية.

وسبق لـ"فيس بوك" أن فعل هذه الخدمة خلال اعتداءات بروكسل الأسبوع الماضي، وباريس فى نوفمبر، وأنقرة منتصف مارس.

56 قتيلا فى هجوم انتحارى بمدينة لاهور الباكستانية