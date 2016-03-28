الداخلية: الحملات مستمرة على المترو والسكة الحديد لفرض السيطرة الأمنية

أكد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، استمرار الحملات الأمنية على مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديدية على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من الانتشار الأمنى.

وأشار يوسف، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أن الخدمات الأمنية بالمحطات تؤدى عملها بإتقان وحرفية كبيرة، وحققت العديد من الضبطيات فى الآونة الأخيرة، سواء ضبط المطلوبين فى قضايا جنائية، أو الهاربين من أحكام، والمتسولين، والباعة الجائلين، ومكافحة عمليات التحرش.

وأضاف اللواء محمد يوسف: "نملك أحدث الأجهزة الحديثة للتفتيش، ولدينا غرف عمليات ترصد كافة الأشياء على المحطات، ونتابع ما يدور بها من خلال غرفة تحكم". وشدد على ضرورة احترام قيم حقوق الإنسان، ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

بالصور.. مساعد وزير الداخلية يفاجئ خدمات المترو ويعقد اجتماعا أمنيا

بالصور.. مساعد وزير الداخلية يفاجئ الخدمات الأمنية بالمترو ويشدد على التفتيش

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