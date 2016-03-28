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مختار نوح يطالب البرلمان بتعديل قانون مكافحة الإرهاب لحسم مواجهة المتطرفين

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مختار نوح يطالب البرلمان بتعديل قانون مكافحة الإرهاب لحسم مواجهة المتطرفين مختار نوح يطالب البرلمان بتعديل قانون مكافحة الإرهاب لحسم مواجهة المتطرفين
شدد مختار نوح، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، وعضو المجلس ا لقومى لحقوق الإنسان، على أهمية تعديل البرلمان لقانون مكافحة الإرهاب بحيث يكون أكثر حسما وقوة فى التصدى للتنظيمات الإرهابية، وفى ذات الوقت أكثر رقابة على من ينفذون هذا القانون على الخارجين.

وطالب نوح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بتعديل قانون مكافحة الإرهاب بحيث يتضمن ألا يجوز اللجوء لقانون الاجراءات عندما يكون هناك مواجهة متبادلة بين الشرطة والإرهابيين، وألا تحصل الشرطة على إذن من النيابة عند مواجهة العناصر الإرهابية المتشددة.


>مختار نوح: إخوان مصر فقدوا الاتصال بفروع الجماعة فى دول العالم

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