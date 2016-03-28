الاحتفال باليوم العالمى للدرن اليوم فى مؤتمر بفندق جامعة المنوفية

ينظم قسم الصدر بكلية الطب جامعة المنوفية وجمعية النيل للأمراض الصدرية ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية مؤتمراً علمياً عن الجديد فى تشخيص وعلاج مرض الدرن يأتى فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للدرن بفندق الجامعة اليوم الاثنين 28 مارس الحالى يعقد المؤتمر، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية وبرئاسة الدكتور إبراهيم المحلاوى أستاذ الأمراض الصدرية بطب المنوفية ورئيس جمعية النيل للأمراض الصدرية.

ويناقش المؤتمر- من خلال جلستين علميتين و6 محاضرات- بداية اكتشاف مرض الدرن وأنواعه وأحدث طرق التشخيص والعلاج وأهمية الاكتشاف المبكر للشفاء من المرض، وأوضح الدكتور إبراهيم المحلاوى، أستاذ الأمراض الصدرية، أن هناك تعاون مستمر بين كلية الطب وجمعية النيل لأمراض الصدرية والإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة برئاسة الدكتور وجدى أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية ومدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن لمكافحة هذا المرض حتى يتم القضاء عليه نهائياً فى مصر بحلول عام 2030 تمشياً مع شعار منظمة الصحة العالمية وخطة وزارة الصحة فى محاربة المرض الذى يصب ثلث سكان العالم ويتسبب فى موت 2 مليون مريض سنوياً.

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