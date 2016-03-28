أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار فى أفريقيا الوسطى

Google+ Print
الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار فى أفريقيا الوسطى الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار فى أفريقيا الوسطى

>أكد الرئيس السودانى عمر البشير حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى جمهورية إفريقيا الوسطى، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خخال استقباله، مساء أمس ببيت الضيافة بالخرطوم، الرئيس حديثا فى جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين اركانج تواديرا.

وقال وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور فى تصريح عقب اللقاء "الرئيس البشير أكد أن أمن وتنمية واستقرار إفريقيا الوسطى من أمن واستقرار السودان، وأن السودان بإمكاناته سيعمل على دعم الأشقاء فى أفريقيا الوسطى من أجل تحقيق هذا".

وأضاف غندور قائلا "رئيس أفريقيا الوسطى تواديرا قرر زيارة السودان بعد انتخابه مباشرة، وقبل أداء القسم فى الثلاثين من هذا الشهر، بإعتبار أن السودان دولة جارة وشقيقة، وأن بلاده ترتبط معها باتفاقيات تتعلق بقضايا أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى قضايا مهمة للتعاون بين البلدين، خاصة وأن أفريقيا الوسطى تمر بمرحلة يأمل الرئيس المنتخب فى استقرارها، ولذلك طلب عون السودان ودعمه فى برامجه التى ستطرح، لاسيما وأن هناك اتفاقية ثلاثية بين السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه