"إعلام القاهرة" تقرر تقديم موعد الامتحانات بالكلية لتبدأ 14 مايو المقبل

قالت الدكتورة جيهان يسرى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن مجلس الكلية قرر تقديم موعد الامتحانات بالكلية لتبدأ يوم 14 مايو المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تبدأ أول شهر يونيو المقبل.

وأضافت "يسرى"، لـ"اليوم السابع"، أن السب وراء تقديم موعد الامتحانات بالكلية، هو أن كلية الحقوق قررت تقديم موعد الامتحانات بها أيضا بسبب تزامنها أوقات الامتحانات مع أوقات قد تكون غير ملائمة خلال شهر رمضان الكريم، وأن كلية الإعلام متضررة من هذا التقديم لأنه فى الوقت الذى سيكون هناك امتحانات لطلاب كلية الحقوق بقاعات الامتحانات سيكون طلاب الإعلام حاضرين بمحاضراتهم فى نفس المبنى.

وتابعت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الفترة التى سيتم اقتطاعها من الطلاب فى فترة الدراسة سيعوض عنها الطلاب بالتدريس يوم السبت بعد أن كان يوما للإجازة.

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