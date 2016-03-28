"التضامن" تمد تلقى طلبات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية حتى 31 مارس

قررت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى، مد تلقى طلبات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية الراغبين فى خدمة الحجاج خلال تأدية الفريضة حتى يوم 31 من شهر مارس الجارى بدلا من يوم الخميس الماضى، لإعطاء الفرصة لكل من يرغب فى التقدم بطلبات للمشاركة فى خدمة الحجاج الجمعيات الأهلية ضمن المشرفين .

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، إنه تم مد تلقى طلبات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية ،مع وضع معايير جديدة، وهى ألا يتجاوز عمر المشرف 60 عاما، وأن يتمتع باللياقة الصحية لتمكنه من خدمة حجاج الجمعيات، وأن يكون عضوا بمجلس إدارة جمعية، من ضمن أنشطتها تنظيم الحج، وألا يكون شارك فى إشراف بعثة الحج أكثر من ثلاث مرات متتالية، حيث سيتم اختيار مشرف لكل 47 حاجاً، وفقاً للمعايير وبعيداً عن المجاملات .

من جانبه، أوضح أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم لأول مرة دفع المشرفين مبلغاً مالياً للمساهمة فى برامج التدريب المخصصة لهم قبل السفر لخدمة الحجاج، لافتاً إلى أنه جار تلقى طلبات مشرفى حجاج الجمعيات من مختلف المحافظات وسيتم اختيار 212 مشرف من بين المتقدمين لخدمة 10 آلاف حاجا من حجاج الجمعيات الأهلية بمعدل مشرف لكل 47 حاجا.

وأضاف المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، أنه جار تلقى طلبات مشرفى حجاج الجمعيات من مختلف المحافظات من خلال موقع المؤسسة القومية لتسير الحج والعمرة، وأنه بمجرد الانتهاء من تلقى طلبات المشرفين سيتم اختيارهم وفقا للمعايير.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعى حاليا بتسجيل بيانات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى تأدية مناسك الحج هذا العام بعد انتهاء مده تلقى طلبات الحج يوم 24 مارس الماضى ، على أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين مطلع شهر أبريل المقبل .

كانت وزارة التضامن قد أكدت أنه سيتم مراعاة تسكين أبناء المحافظة الواحدة فى الفندق نفسه، مع مراعاة تناسب سعة الفنادق مع الأعداد، وتخصيص الأدوار السفلية لكبار السن والمشرفين، وتوفير كل الخدمات للحجاج للتيسير عليهم فى أداء المناسك.

وأصدرت وزيرة التضامن، تعليمات بشأن اتخاذ كل الإجراءات لتذليل أى عقبات تواجه الحجاج خلال تأدية المناسك، إضافة إلى تفادى المشاكل التى واجهتهم العام الماضى، مع تحسين مستوى الخدمات فى أماكن تأدية المشاعر المقدسة.

"التضامن": آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية اليوم