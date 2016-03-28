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مصادر: "مستقبل وطن" يترشح على 5 لجان برلمانية بالتنسيق مع "دعم مصر"

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مصادر: "مستقبل وطن" يترشح على 5 لجان برلمانية بالتنسيق مع "دعم مصر" مصادر: "مستقبل وطن" يترشح على 5 لجان برلمانية بالتنسيق مع "دعم مصر"
قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن حزب مستقبل وطن استقر على الترشح لـ 5 لجان برلمانية، مشددة على أن الترشح سيكون بالتنسيق مع ائتلاف دعم ، مشيرة إلى أن القرار جاء لعدم تشتيت نواب الحزب تحت القبة.

وأشارت المصادر، إلى أن الحزب عقد اجتماعا الأحد، بأحد الفنادق بحضور أغلب أعضاء الهيئة البرلمانية، لتحديد اللجان وتشكيل لجنة من نواب الحزب لتلقى رغبات المرشحين، وتقييمها من خلال "السى فى" الذى سيقدمه النواب.


>مستقبل وطن،الهيئة البرلمانية،مجلس النواب،الحكومة،معا نستطيع
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مصر 365

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