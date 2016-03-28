اليوم.. نظر الفصل فى النزاع بين الفنان حكيم والبنك الأهلى

تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، الفصل فى النزاع القضائى القائم بين المطرب حكيم والبنك الأهلى المصرى،.

وتعود وقائع النزاع إلى أن البنك الأهلى قد تقدم بدعوى قضائية فى سبتمبر الماضى للمحكمة، لمطالبة المطرب حكيم بسداد مبلغ 533.275 ألف جنيه حتى يوليو 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14.5% سنويا.

تأجيل الفصل فى النزاع بين الفنان حكيم والبنك الأهلى 28 مارس

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اليوم.. استئناف نظر الفصل فى النزاع القضائى بين الفنان حكيم والبنك الأهلى

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