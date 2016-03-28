الخميس.. استكمال أعمال المسح الرادارى لمقبرة الملك توت عنخ آمون فى الأقصر

يزور محافظة الأقصر الخميس المقبل، كل من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار الجديد، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق، والعالم البريطانى نيكولاس ريفيز، وذلك لاستكمال أعمال المسح الرادارى الرقمى بمقبرة الملك توت عنخ آمون، ويتم اعلان النتائج بمؤتمر صحفى أمام المقبرة.

ومن جانبه قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، لا تغيير فى موعد عمل المسح الرادارى الرقمى بمقبرة الملك توت عنخ آمون المقرر له يوم 31 مارس الحالى، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائجه فى مؤتمر صحفى أمام المقبرة بوادى الملوك بالأقصر فى الأول من إبريل القادم.

وأوضح خالد العنانى، أنه سيتم استكمال خطوات العمل بمشروع البحث والاستكشاف داخل مقبرة الفرعون الذهبى، باعتباره أحد أهم المشروعات المطروحة حالياً والتى تجذب أنظار العالم أجمع كونه قد يزيح الستار عن مقبرة أثرية جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل.

وزير الآثار: لا تغيير فى موعد عمل المسح الرادارى بمقبرة "توت عنخ آمون"