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"الوفد": موعد انتخابات المحليات فى 2017 مناسب لمراعاة التقسيم الإدارى

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"الوفد": موعد انتخابات المحليات فى 2017 مناسب لمراعاة التقسيم الإدارى "الوفد": موعد انتخابات المحليات فى 2017 مناسب لمراعاة التقسيم الإدارى
قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن تحديد فى بيانها أمام مجلس النواب إجراء انتخابات المجالس المحلية فى الربع الأول من 2017، موعدًا مناسبًا، موضّحًا أنه راع التقسيم الإدارى الجديد المزمع إجراءه قبل الانتخابات.

وأوضح الخولى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الموعد أمهل الأحزاب فترة زمنية للاستعداد والتواجد بالمحافظات للالتحام بالجماهير، والتعريف برؤيتهم وبرامجهم، مشيرًا إلى أن حزب الوفد انتهى منذ فترة من إعداد القانون.

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