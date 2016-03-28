"التعليم": 580 ألف طالب بالدبلومات الفنية يخوضون الامتحانات هذا العام

قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن 580 ألف طالب وطالبة بالدبلومات الفنية يخوضون الامتحانات هذا العام، مشيرا إلى أن تسجيل الاستمارات للطلاب ما زال مستمر.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم ، لـ"اليوم السابع"، عرض مقترح جدول الدبلومات الفنية على اتحاد طلاب مدارس مصر عبر موقع الوزارة خلال الأيام المُقْبِلَة، لاستطلاع آرائهم ومعرفة التعديلات التى يرغبون بها.

وأشار الجيوشى، إلى عقد لقاء مع أعضاء اللجان الفنية لواضعى الامتحانات غدا الثلاثاء، لمنحهم التعليمات الخاصة بوضع الأسئلة، لتبدأ اللجان على الفور وضع الأسئلة قبل إجراء امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو المُقْبِل.

وزارة التعليم تعلن ترتيبات امتحانات الثانوية العامة.. اعتماد قرار رؤساء الكنترولات الأسبوع المقبل.. ونائب الوزير: تجميع الاستمارات الورقية منتصف أبريل.. واستبعاد 25 عضوًا من لجنة واضعى أسئلة الدبلومات

>

نائب وزير التعليم: عرض مقترح جدول الدبلومات على اتحاد طلاب مصر خلال أيام