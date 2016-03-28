تداول منشور منسوب لـ"داعش" على "فيس بوك" ينظم "شراء السبايا"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الإثنين، صورة لمنشور ينتمى لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الارهابى، ينظم عملية شراء السبايا فيما يعرف بـ"سوق النخاسة"، بحسب ما جاء فى المنشور، وهو المنشور الذى يرجع تداوله ضمن وثائق داعش في العام الماضى والذى عثر عليه بمعرفة الجيش السورى فى مدينة تدمر بعد تحريرها.

وكانت القيادة العامة للجيش السورى قد أعلنت، أمس الأحد، احكام سيطرتها الكاملة على مدينة تدمر بسوريا فى نصر وصفته بأنه يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش "ولبداية اندحاره وتقهقره".

بعد 11 شهرًا من القتال.."مملكة تدمر الأثرية" تعود لأحضان الجيش السورى.. أكثر من 1000 قتيل ضحايا معارك لطخت خلالها الدماء المسرح الرومانى.. و"بوتين" يهنئ بشار الأسد بعودة المدينة وطرد "داعش"

>