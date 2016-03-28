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الحركة الوطنية: الناس بحاجة لـ"حقنة أكسجين"وبيان الحكومة "دون المستوى"

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الحركة الوطنية: الناس بحاجة لـ"حقنة أكسجين"وبيان الحكومة "دون المستوى" الحركة الوطنية: الناس بحاجة لـ"حقنة أكسجين"وبيان الحكومة "دون المستوى"
انتقد محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية عضو لجنة دراسة بيان ، بيان المهندس شريف إسماعيل، ووصفه بـ"دون المتوسط"، حيث كان الأولى أن يشمل البيان مدد زمنية أقرب من الفترات المذكورة فى البيان، لافتا إلى أن حزبه سيدرس البيان بصورته الكلية ويصيغ الملاحظات ويطالب بتعديل الفترات الزمنية، خاصة أن الإجراءات المذكورة فى البيان لن تعود على المواطن فى وقت قريب.

وتابع عضو لجنة دراسة بيان الحكومة، والتى شكلها البرلمان، لـ "اليوم السابع"، "الناس محتاجة "حقنة أكسجين"، والحكومة لم تهتم بعنصر الوقت وكل ما يمكن تعديله داخل البيان من جانب الوقت سنسعى له، مشيرا إلى أنه سيركز على برامج الدعم الاجتماعى ويدرس الشق الاقتصادى فى البيان مع بدء عمل اللجنة.


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مصر 365

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