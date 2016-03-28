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أحمد حلمى ينشر 93 صورة رسمها محبوه له عبر "انستجرام"

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أحمد حلمى ينشر 93 صورة رسمها محبوه له عبر "انستجرام" أحمد حلمى ينشر 93 صورة رسمها محبوه له عبر "انستجرام"
نشر النجم أحمد حلمي، صباح اليوم الإثنين، 93 صورة رسمها محبوه له، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقاً "طبعا كلمة شكرا دى لايمكن تعبر عن واحد فى المليون من فرحتى واعتزازى بالصور اللى تعبوا نفسهم و رسموهالى".

وقال حلمى:"معلش على كمية الصور اللى نزلتها فجأة كلها ورا بعض كده . بس دى صور ناس رسموهالى وانا فرحت أوى بيهم فحبيت أقولهم شكرا وأفرجكم الصور بتاعتهم. طبعا كلمة شكرا دى لايمكن تعبر عن واحد في المليون من فرحتى واعتزازى بالصور اللى تعبوا نفسهم و رسموهالى .. ألف مليار شكر ليكوا".

وأضاف تعليقاً على بعض الصور بصفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، "شكرا جزيلا بجد لكل حد فكر إنه يرسملى صورة، الصور دي بعتبرها من أجمل الهدايا اللى بتجيلى منكم على السوشيال ميديا، ولأنى بعرف أرسم وبحب الرسم فأنا فاهم قد أيه هى بتكون عزيزة على اللى رسمها و غالية أوى للمرسوم فيها. . شكرا جزيلا".

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احمد حلمى (6)

احمد حلمى (7)

احمد حلمى (8)

احمد حلمى (9)

احمد حلمى (10)

احمد حلمى (11)

احمد حلمى (12)

احمد حلمى (13)

احمد حلمى (14)

احمد حلمى (15)

احمد حلمى (16)

احمد حلمى (17)

احمد حلمى (18)

احمد حلمى (19)

احمد حلمى (20)

احمد حلمى (21)

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