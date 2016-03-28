حملة مكثفة للقضاء على ظاهرة الماشية الشاردة بأحياء بورسعيد

أكدت الدكتورة هانم محمد رزق وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد أن هناك حملات مكثفة ستشنها المديرية اليوم الاثنين للقضاء على ظاهرة الماشية والدواب من خلال لجنة مشكلة من الطب البيطرى والأحياء.

أضافت هانم لـ"اليوم السابع" أن المديرية تقوم باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أصحاب الماشية التى يتم التحفظ عليها بمشروع محطة التسمين بحظائر القابوطى الجديد على أن يتم توقيع غرامات على أصحابها للحفاظ على البيئة من التلوث.

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