حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالعمرانية

أمر المستشار محمد أبو زينة رئيس نيابة العمرانية، بحبس 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمه التحقيقات وذلك بعد اتهامهم بسرقة السيارات.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة سرقات السيارات بالجيزه تفيد تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وبيعها لعملائهم، أو مساومة أصحاب السيارات على إعادتها مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم بمنطقة العمرانية، واعترفوا بارتكابهم عدة جرائم لسرقة سيارات بالإكراه، وأرشدوا عن أماكن ارتكابهم تلك الحوادث، وأماكن إخفائهم للمسروقات، حيث أمكن ضبطها، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، فأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بمنطقة العمرانية

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية