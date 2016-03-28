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الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع بمخبز سياحى وشقة فى أدكو بالبحيرة

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الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع بمخبز سياحى وشقة فى أدكو بالبحيرة الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع بمخبز سياحى وشقة فى أدكو بالبحيرة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق اندلع بمخبز سياحى بمركز أدكو دون حدوث أى إصابات.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين نشوب حريق بمخبز آلى سياحى بناحية بوغاز المعدية دائرة مركز أدكو ملك "رمضان فرحان سعد جويدة" 51 سنة تاجر، وامتدت النيران لشقه أعلى المخبز، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، واحتراق المعدات.

وبسؤال مالك الشقة أفاد باحتراق نافذة خشبية وبعض المفروشات، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وجارى تحرير محضر بالحادث، تمهيداً لاحالته للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.


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