تجديد حبس "موئلة" و3 آخرين 15 يوما لاتهامهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامهم بقتل عامل بسبب خلافات عائلية بينهم فى منطقة مصر القديمة .

قررت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين، فى وقت سابق، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل عامل، نتيجة لخلافات عائليه بينهم، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

> كشفت التحقيقات الأولية ان المتهمين اتفقوا على استدراج المجنى عليه لمقابلته للصلح بينه وبين زوجته، فهاتفه المتهم الثانى ليتفق معه، وفور وصول المجنى عليه تكالبوا عليه وطعنوه فى قدمه طعنة أودت بحياته.

كان قسم شرطة مصر القديمه قد تلقى بلاغاً يفيد بوصل المجنى عليه "عاطف. ف"، مطعوناً بسلاح أبيض فى قدمه، أودت بحياته على الفور، وبانتقال قوه من مباحث القسم بقيادة أيمن سمير رئيس مباحث القسم والقوة المرافقه، تبين تلقى المتهم طعنه بقدمه قطعت شريان متصل بالقلب واودت بحياته قبل وصوله إلى المستشفى.

>وبوضع خطة بحث بإشرف اللواء هشام العراقى مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "عبد البديع. ظ. ع" مسجل خطر، وشهرته "موئله"، "فرج. ك. ع" مسجل مخدرات، "أنور.م.أ.ا"وشهرته "أنور الخباز"ىمسجل خطر،"شريف.ظ.ع" .

> وبمواجهتهم أمام اللواء عبد العزيز خضر مدير المباحث الجنائية اعترفو بارتكاب الواقعة نتيجه لوجود خلافات أسريه بين المجنى عليه، والمتهم الأول، حيث تبين ان المجنى عليه متزوج من أخت المتهم الاول والرابع، تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابه للتحقيق.

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حبس "موئلة" و3 آخرين لاتهامهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية

مسجل خطر يقتل زوج شقيقته فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بمصر القديمة