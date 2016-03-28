أستاذ قلب: الرياضة والخضراوات وتجنب التدخين يقى من قصور الشرايين التاجية

أكدت الدكتورة جميلة نصر - أستاذ أمراض القلب بجامعة قناة السويس، نائب رئيس جمعية القلب المصرية - أن قصور الشرايين التاجية أهم أسباب الوفاة، خاصة بين مرضى السكر، لذا يجب عليهم ضبط مستوى السكر لتجنب الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وللوقاية من أمراض الشرايين التاجية نصحت أستاذ أمراض القلب بالإقلاع عن التدخين والمشى 30 دقيقة يوميا، وتناول 5 قطع من الخضراوات أو الفواكه فى اليوم، والمحافظة على مستوى الضغط والدهون فى الدم وتجنب الإصابة بالسمنة والسكر.

وأشارت الدكتورة جميلة نصر إلى أن هذه القواعد الاسترشادية أعلنتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، لافتة إلى أن تناول الوجبات السريعة والابتعاد عن الرياضة من أهم عوامل الإصابة بأمراض القلب، مؤكدة أن مريض السكر أكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب.

ونصحت جميلة بتبنى قواعد الطب الوقائى فى مواجهة أمراض القلب، موضحة أن تناول ملح الطعام بكثرة وبشكل مستمر من خلال بعض الأكلات كالمخللات والفسيخ يؤدى للإصابة بضغط الدم المرتفع.

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