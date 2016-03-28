بالفيديو والصور.. "حماقى" يمتع جمهور طنطا بأغنية "مصر بحبها"

تفاعل المئات من الجماهير الحاضرين حفل المطرب السوبر ستار "محمد حماقى" باستاد طنطا الرياضى مع أغنية " مصر بحبها" التى أداها "حماقى بنهاية الحفل.

حضر الحفل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، وسط تأمين مكثف من جانب مديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية واللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية واللواء محمد جابر واللواء ثروت صلاح مساعدا مدير أمن الغربية وتم نشر قوات أمن فى محيط الاستاد ونشر ضباط المباحث والشرطة السريين وسط الحضور لتأمين الاحتفال.



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وشهد الحفل إجراء قرعة علنية لتكريم الأمهات المثاليات، وقدم "حماقى" مجموعة من أغانيه وتفاعل معه الجمهور بالرقص والتصفيق، كما شهد الحفل إصابة 6 أشخاص بحالات إغماء وتم نقلهم خارج الاستاد لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

5 حالات إغماء بسبب التزاحم فى حفل حماقى باستاد طنطا بالغربية

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