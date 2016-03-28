"المصريين الأحرار": الحكومة أجلت قانون المحليات لأجل غير مسمى

قال أيمن شندى، أمين عام لجنة المحليات وعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، إن تحديد الحكومة خلال بيانها أمس أمام مجلس النواب موعد انتخابات المجالس المحلية فى الربع الأول من عام 2017 ، مجرد كلام ، موضحًا أن الحكومة أجلت القانون لأجل غير مسمى.

وأوضح شندى لـ" اليوم السابع"، أن الحكومة لم تحدد حتى اليوم نظام المحليات سواء كان ادارة محلية، أم حكم محلى كما أنهالم تحدد نظام الانتخابات إذا كان قوائم نسبية أو مغلقة أو فردى، مشيرًا إلى أنها لم تحدد التقسيم الادارى الجديد.

وأشار أمين لجنة المحليات بحزب المصريين الأحرار، إلى أن الحديث عن الفساد وتجفيف منابعه لن يأتى دون المجالس المحلية التى بدورها تعمل على مراقبة الفساد والأداء الحكومى.

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