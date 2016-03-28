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عبور 131 سفينة قناة السويس بحمولة 7 ملايين طن خلال ثلاثة أيام

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عبور 131 سفينة قناة السويس بحمولة 7 ملايين طن خلال ثلاثة أيام عبور 131 سفينة قناة السويس بحمولة 7 ملايين طن خلال ثلاثة أيام
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة شهد عبور131 سفينة من الإتجاهين بحمولة 7 ملايين طن خلال الثلاثة أيام الماضية، بداية من الجمعة وحتى أمس الأحد، حيث شهدت القناة من الشمال عبور 71 سفينة بحمولة 3 ملايين و600 ألف طن كما عبرت من الجنوب60 سفينة بحمولة 3 مليون و400 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن القناة يوم الجمعة شهدت عبور 45 سفينة بإجمالى حمولات 1.9 مليون طن،حيث بلغ عدد السفن التى عبرت القناة من قافلة الشمال دون انتظار، 25 سفينة بحمولة 930 ألف طن ،كما عبرت القناة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد 20 سفينة بحمولة 970 ألف طن، وكانت أكبر سفينة عبرت القناة من قافلة الجنوب هى سفينة الحاويات السنغافورية APL CHANGI بحمولة 160 ألف طن .

وعبرت يوم السبت 43 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن، من الشمال 24 سفينة بحمولة مليون و300 الف طن، وكانت اكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO FRANCE بحمولة 160 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة الى الصين، فيما عبرت من الجنوب عبرت 19 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MARSTAL MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأشارت التقارير الملاحية، إلى أن قناة السويس شهدت أمس الأحد عبور 43 سفينة بحمولة 2مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 22سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC AMSTERDAM بحمولة 182 ألف طن قادمة من المعرب ومتجهة الى سنغافورا.

كما عبرت 21سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و 300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البريطانية CMA CGM MARCO POLOبحمولة 179 ألف طن.


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