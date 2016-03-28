"دعم مصر": الحكومة صادقة فى وعودها والبرلمان سيساعدها لتنفيذ برنامجها

أكد النائب فرج عامر، القيادى بائتلاف دعم مصر ، أن البرلمان سيساعد حكومة المهندس شريف إسماعيل من أجل الانتهاء من تنفيذ برنامجها الذى أعلنت عنه فى المدة التى حددها، وهو منتصف عام 2018.

وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن الحكومة استجابت لمطالب الشارع والبرلمان وقامت بتغيير 10 وزراء، وتم اختيار شخصيات أكفاء لتولى الوزارات المتعلقة بالمجموعة الاقتصادية، وهو ما يجعل الحكومة الحالية صادقة فى تنفيذ وعودها.

وتابع فرج عامر، :"لابد أن نكون متفائلين، وأن نؤدى دورنا فى مساعدة الحكومة فى تنفيذ مشروعات التنمية، وألا نكتفى فقط بالنقد".

بالفيديو والصور.. فرج عامر يطالب البرلمان بإقرار قانون لتمكين الشباب وتمويل مشروعاتهم