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عرابي: إيفونا تنازل عن 100 ألف دولار لإتمام انتقاله للأهلي

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عرابي: إيفونا تنازل عن 100 ألف دولار لإتمام انتقاله للأهلي عرابي: إيفونا تنازل عن 100 ألف دولار لإتمام انتقاله للأهلي

أكد هيثم عرابي مدير التسويق والعلاقات الخارجية السابق بالنادي الأهلي أن صفقة التعاقد مع المهاجم الجابوني كلفت خزينة القلعة الحمراء 2 مليون و400 ألف دولار.

وأوضح عرابي: "الصفقة تتراوح قيمتها بين 15 إلى 16 مليون جنيه، وكانت متوقفة على 400 ألف دولار، كما أن إيفونا تنازل عن 100 ألف دولار للانتقال إلى الأهلي".

وأضاف خلال استضافته بقناة "CBC": "لا أؤيد أن إيفونا صفقة فاشلة، وسيتذكر الجميع ذلك عندما سيتم بيعه، بدايته مع الوداد مشابهة لوضعه الحالي في الأهلي لقد سجل 5 أهداف في أول 7 مباريات، ثم توقف عن التسجيل وطلب نادي الوداد الاستغناء عنه، لينتفض مجددًا ويحرز 11 هدفًا في 13 مباراة، وفاز بلقب هداف الدوري المغربي".

وأكد عرابي: "إيفونا يعاني فقط من مشكلة في إنهاء الهجمات، وحالة نفسية متوترة، وأكد لي أنه يحتاج بعض الصفقة، واعترف لي بذلك بعد المباراة الأخيرة، مستواه كان سيئًا للغاية، لذا اعتذر لجماهير الأهلي".

وواصل: "مستوى إيفونا حاليًا يساوي 10% من قدراته، لقد وصله عدة عروض، ورفض بداعي أنه لم يحقق إنجازًا للنادي حتى يرحل، وأكدت له لا بد من إهانة نفسه في الملعب، لأن هناك مهاجمين مميزين، مثل جون أنطوي وعمرو جمال".

واستطرد: "أؤكد أنه في حالة عدم عودتي من المغرب بصحبة إيفونا، كنت سأتقدم باستقالتي، لقد تعرضت لضغوط عديدة، وإهانات لعائلتي".

وأتم هيثم عرابي: "ما تردد عن وفاة والد إيفونا غير صحيح، بل أبلغني بسعادته الكبيرة لأنه سيرتدي شارة قيادة منتخب الجابون أمام سيراليون لأول مرة، وطلبت منه إهداء هذا القميص موقع عليه جميع زملائه".

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