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عرابي: الشيخ لم ينضم إلى الأهلي ليجلس احتياطيا

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عرابي: الشيخ لم ينضم إلى الأهلي ليجلس احتياطيا عرابي: الشيخ لم ينضم إلى الأهلي ليجلس احتياطيا

أشاد هيثم عرابي مدير التسويق والتعاقدات السابق بالنادي الأهلي بلاعب الفريق أحمد الشيخ رغم ابتعاده عن المشاركة أساسيًا في المباريات طوال الموسم الجاري.

وقال عرابي: "الشيخ يحب الأهلي جدًا، ويتمتع بصبر لا أعرف من أين توافر له، ومن أفضل لاعبي ، وإذا حصل على فرصة، سيفيد النادي كثيرًا".

وأضاف خلال استضافته بقناة "CBC": "الشيخ حالته النفسية حاليًا أفضل، ومارتن يول مقتنع به للغاية، ونصحته بأكل النجيلة عندما يحصل على فرصته في مباريات كأس مصر".

وواصل عرابي: "الشيخ تلقى وعود كثيرة عندما انضمامه إلى النادي الأهلي، فهو لم ينتقل إلى الفريق ليجلس احتياطيًا، ومع ذلك فهو يطور نفسه ويؤدي تدريبات بدنية إضافية للحفاظ على لياقته".

وتابع: "نصحته بالرد على كل المشككين في قدراته داخل الملعب، ولا يمكن الحكم عليه دون أن يحصل على فرصة، وقلت له إذا أحرزت هدفًا سيغني لك الجميع أنا الأسد أهو، وإذا أهدرت فرصة سيتهمونك بأنك صفقة فاشلة".

وانضم أحمد الشيخ إلى النادي الأهلي قادمًا من مصر المقاصة مطلع الموسم الجاري مقابل 8.5 مليون جنيه، ولكنه لم يشارك سوى بديلاً في دقائق قليلة للغاية في 3 مباريات أمام المقاولون وبتروجت وريكرياتيفو دو ليبولو.

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