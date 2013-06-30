"الصحة" تطلب من "الداخلية" تأمين مستشفياتها.. وإلغاء إجازات الفريق الطبي

كتب : طارق عبد العزيز منذ 8 دقائق

أعلن الدكتور سعد زغلول، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، أن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية لزيادة تأمين المستشفيات وأقسام الطوارئ، ولفت إلى أنه تم إلغاء جميع إجازات الفريق الطبي ومضاعفة الأعداد بالنوبتجيات، كما تم تزويد أقسام الطوارئ والرعاية بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات.

وأضاف زغلول، أن مستشفيات الوزارة تعمل بكامل طاقتها، وأن الأطباء يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مثل هذه الظروف.

كما تضمنت خطة الوزارة إمداد سيارات الإسعاف في أماكن تمركزها بجميع الأدوية والمستلزمات اللازمة لحالات الطوارئ وبالكميات المناسبة، والتأكد من عمل الأجهزة اللاسلكية داخل كل محافظة، فيما تم وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف أثناء هذه الأحداث.