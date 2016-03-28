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بيروتي وبيانيتش يتفوقان على صلاح في صراع خاص للاعبي روما

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بيروتي وبيانيتش يتفوقان على صلاح في صراع خاص للاعبي روما بيروتي وبيانيتش يتفوقان على صلاح في صراع خاص للاعبي روما

احتل محمد صلاح نجم روما المركز الثالث في صراع لاعبي الفريق بالدوري الإيطالي حسب صناعة الفرص لزملائهم هذا الموسم.

صلاح سجل 12 هدفا لروما، 11 منها في الدوري الإيطالي وهدف في دوري أبطال أوروبا، وهو أفضل هدافي الفريق رغم غيابه لشهر بسبب الإصابة.

ونشر موقع روما الرسمي تقريرا أبرز فيه نسبة خلق الفرص للزملاء وفقا لدقائق اللعب في الدوري الإيطالي.

واحتل الجناح دييجو بيروتي المركز الأول، فاللاعب الأرجنتيني الذي انضم لروما في يناير الماضي يصنع فرصة كل 33.1 دقيقة.

بينما تواجد ميراليم بيانيتش في المركز الثاني بصناعة فرصة كل 33.2 دقيقة.

أما الجناح المصري الذي لعب 2063 دقيقة فأنه يصنع فرصة لزملائه كل 46 دقيقة.

المركز الرابع والخامس كانا من نصيب ياجو فالكي وأليساندرو فلورينزي، فالأول يصنع فرصة كل 61 دقيقة، بينما يصنع قائد الذئاب فرصة كل 64 دقيقة.

فيديو في الجول – صلاح في عيون جمهور روما.. "بطل.. وما ينقصه ليصبح من أهم لاعبي العالم"

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فيديو اليوم السابع

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