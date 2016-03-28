تقارير - إصابة حارس إنجلترا بكسر في الكاحل بسبب ألمانيا

(إفي): أصيب حارس مرمى المنتخب الإنجليزي ونادي ستوك سيتي، جاك بوتلاند، بكسر في كاحل القدم اليمنى وذلك خلال المباراة الودية التي خاضها منتخب بلاده يوم السبت أمام ألمانيا على الملعب الأوليمبي ببرلين وخرج على إثره من المباراة ليحل بدلا منه فريزر فورستر في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن مدة غياب الحارس، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أنها ستكون حتى نهاية الموسم الحالي.

وأصيب الحارس الشاب (23 عاما) خلال لقطة الهدف الأول للماكينات الألمانية في الدقيقة 43 عن طريق لاعب وسط ريال مدريد توني كروس، وذلك خلال المباراة الودية المثيرة التي انتهت بفوز إنجلترا (2-3)، على الرغم من تأخرها في النتيجة بهدفين نظيفين.

وسيغيب بوتلاند مبدئيا عن المباراة الودية المقبلة للمنتخب الإنجليزي أمام هولندا بعد غدا الثلاثاء على ملعب "ويمبلي".

ولن يقوم المدير الفني للمنتخب، روي هودجسون، باستدعاء أي لاعب لتعويض غياب حارس ستوك سيتي.

ومن جانبه أكد بوتلاند عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيعمل "بقوة" وسيبذل "قصارى جهده" من أجل العودة للملاعب في أقرب وقت ممكن، إلا أنه أعرب في الوقت ذاته عن شعوره بـ"الحزن البالغ" عقب علمه بحجم الإصابة.