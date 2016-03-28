ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطلين بمركز الدلنجات لتكوينهما مع شخص آخر تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين قيام ح. م .ح 27 سنة عاطل و ن. أ. ع 16 سنة عاطل وع. ع .ح وجميعهم يقيمون قرية البستان مركز الدلنجات بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانى حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة الدلنجات وبحوزتهما طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما و2 هاتف محمول.

واعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما بالاشتراك والمتهم الثالث الهارب.

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