أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالبحيرة

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالبحيرة ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطلين بمركز الدلنجات لتكوينهما مع شخص آخر تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين قيام ح. م .ح 27 سنة عاطل و ن. أ. ع 16 سنة عاطل وع. ع .ح وجميعهم يقيمون قرية البستان مركز الدلنجات بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانى حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة الدلنجات وبحوزتهما طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما و2 هاتف محمول.

واعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما بالاشتراك والمتهم الثالث الهارب.


>سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بمنطقة العمرانية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365