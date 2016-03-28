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تطوير الحديقة الدولية بحى الضواحى ببورسعيد لافتتاحها فى شم النسيم

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تطوير الحديقة الدولية بحى الضواحى ببورسعيد لافتتاحها فى شم النسيم تطوير الحديقة الدولية بحى الضواحى ببورسعيد لافتتاحها فى شم النسيم
فى إطار حملة تطوير الحديقة الدولية بحى الضواحى تمهيدا لافتتاحها لاستقبال روادها فى احتفالات شم النسيم.

ومن جانبها أكدت المهندسة شرين صالح مدير إدارة الحدائق بحى الضواحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عملية التطوير للحديقة الدولية بدأت العمل من خلال إزالة الحشائش الجافة من مسطحاتها وتقليب التربة بالإضافة لرفع الرمال والمخلفات بمعدات جهاز الإنقاذ والطوارئ.

وفى سياق متصل أكدت شرين أن إدارة الكهرباء بالحى تواصل أعمالها لتأمين مسارات خطوط الكابلات داخل الحديقة للبدء فى إنشاء صبات وبلدورات إسمنتية لحماية أعمدة الإنارة من المياه بجانب صيانة وتطوير دورات المياه بالشكل الحضارى.


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