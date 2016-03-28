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هيثم عرابي يجيب .. هل يعود للأهلي أو يترشح لمجلس الإدارة؟

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هيثم عرابي يجيب .. هل يعود للأهلي أو يترشح لمجلس الإدارة؟ هيثم عرابي يجيب .. هل يعود للأهلي أو يترشح لمجلس الإدارة؟

أغلق هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي الباب أمام إمكانية العودة إلى منصبه داخل القلعة الحمراء.

وقال عرابي: "لا يمكن العودة للعمل بالأهلي تحت قيادة المجلس الحالي، فهي مسألة مبدأ، وتحت أمر النادي ولكن بشرط أن يكون لي دور وليس مثل الكرسي الذي أجلس عليه، وعدم التدخل في اختصاصاتي، وترك مساحة لي لتنفيذ أفكاري".

وعن سبب استقالته من الأهلي، رد عبر "CBC": "لم أرد الإهانة التي تعرضت لها احترامًا للنادي، فالإهانة الحقيقية هي التقليل من رموزه والإساءة لأشخاص، ولكن يبدو أن النفوس كانت صعبة، ووجود أجواء تعيش حول نظرية المؤامرة، والبعض استكثر علي المنصب، لأنني لم أكن لاعب كرة قدم رغم أنني كنت أحبهم وأشجعهم".

واختتم هيثم عرابي: "لا أفكر في الترشح لمجلس إدارة النادي في الانتخابات، لأنني لا أملك عضوية النادي، والله أعلم في المستقبل، ولكن الآن لا، حيث أن لدي أحلام عديدة في التعاقدات والعلاقات الخارجية".

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فيديو اليوم السابع