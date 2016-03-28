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تجديد حبس 5 متهمين ضبط بوزتهم تماثيل أثرية داخل شركة بالنزهة

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تجديد حبس 5 متهمين ضبط بوزتهم تماثيل أثرية داخل شركة بالنزهة تجديد حبس 5 متهمين ضبط بوزتهم تماثيل أثرية داخل شركة بالنزهة
جددت نيابة النزهة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف محمد عبد الشافى المحامى العام، حبس 5 متهمين بالاتجار فى الآثار 15 يوما على ذمة التحقيق، ضبط بحوزتهم تماثيل، وعملات أثرية وأدوات حفر، وخرائط للتنقيب عن الآثار.

كشفت تحقيقات جمال زهدى ومحمود أبو الخير وكيلى أول نيابة النزهة، أن المتهمين استأجروا شقة تحت ستار مكتب تسويق عقارى لإخفاء نشاطهم الإجرامى فى التنقيب عن الآثار، وتم كشف المتهمين عندما اتهم مواطن شركة التسويق العقارى التى يمتلكها المتهمون بالنصب عليه، عندما طالبهم برد المبالغ التى دفعها لهم، حيث اكتشف أنهم يتاجرون فى الآثار.
>وتوجهت قوة أمنية من شرطة مباحث الآثار إلى مكتب التسويق وتمت مداهمته وبتفتيشه عثر بداخله على تماثيل وعملات أثرية وكتب وجهاز كشف عن المعادن وأدوات التنقيب عن الآثار فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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مصر 365