محافظ المجمعة ل «الرياض»: تشكيل لجنة لمراقبة أسعار اللحوم

كشف الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة أن المحافظة بصدد تشكيل لجنة لمراقبة أسعار اللحوم في المطاعم والملاحم.

جاء ذلك في إجابة سموه عن سؤال "الرياض" حول مطالبات المستهلكين وملاحظاتهم بعدم استفادة المستهلك مما يشهده السوق من انخفاض ملحوظ في أسعار الماشية وكذلك الدجاج المستورد والأرز، حيث مازالت محلات بيع اللحوم والمطاعم تتمسك بالأسعار القديمة، وسط مطالبة الأهالي بتشكيل لجنة بإشراف المحافظة لمعالجة هذا الوضع، حيث قال سموه: "لا مانع من تشكيل لجنة بهذا الخصوص تضم الجهات المعنية".

ويأتي ذلك بعد تدشين سموه لحفل ومعرض الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان والذي نظمه مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة بالاستراحة العامة للبلدية.

وتضمن الاحتفال كلمة لمدير مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة د. مالك الحسيناوي تحدث فيها عما توليه الدولة من اهتمام ودعم لا محدود للخدمات الصحية بصورة عامة، وشكر كل من شارك في فعاليات المعرض من القطاعات الحكومية والأهلية، أعقبه كلمة مشرف الأسنان بالمركز الصحية سعود العيباني تحدث فيها عن أهمية الاهتمام بصحة الفم والأسنان باعتبارهما المدخل الرئيس لبقية الجسم وما يمكن أن يسببه إهمالهما من مشاكل صحية متعددة.

تلا ذلك تكريم المشاركين، ثم دشن سمو المحافظ المعرض وأطلع على أركانه وأجنحته المختلفة بمشاركة فاعلة من عدد من الإدارات وجامعة المجمعة والمراكز الخاصة.