انطلاق أعمال منتدى التخطيط الحضري الأول في الرياض.. غداً

أكملت اللجنة المنظمة لمنتدى التخطيط الحضري استعداداتها النهائية لإطلاق أعمال منتدى التخطيط الحضري الأول في الرياض غدا الثلاثاء في قاعة الملك فيصل في فندق الرياض انتركونتننتال تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

ويشارك في المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى أكثر من 55 متحدثا من داخل وخارج المملكة، في 11 جلسة علمية، كما يشارك في المنتدى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور جون كلوس، في الوقت الذي سيناقش المتحدث الرئيسي للمنتدى الأستاذ بجامعة نيويورك روبرت بكلي إدارة وتخطيط مدن القرن الحادي والعشرين.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تنظم منتدى التخطيط الحضري الأول تحت شعار "توجهات حديثة في التخطيط الحضري" وذلك خلال الفترة من 20 – 22/06/1437ه الموافق 29 - 31 مارس 2016م.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن المنتدى سيناقش في إحدى عشرة جلسة على مدار ثلاثة أيام عددا من الموضوعات المتعلقة بتخطيط المدن، ومن أبرز العناوين التي يناقشها المنتدى هي التوجهات الحديثة في تخطيط مدن المستقبل والتحولات الحضرية، والتشريعات الحديثة بهدف تحسين جودة الخدمات وبيئة الاستثمار، والتنسيق الفاعل بين مجالس المناطق والأمانات، وأهمية الشراكات في تحقيق التحولات الحضارية.

كما يشتمل اليوم الثاني من المنتدى على حوار المتخصصين حول تخطيط المدن المترابطة والمتكاملة وحوار عمداء وأمناء ورؤساء بلديات المدن من خلال استعراض تجارب عالمية وإقليمية ومحلية، كما تناقش الجلسة السادسة من اليوم الثاني للمنتدى التنسيق الفاعل بين مجالس المناطق والأمانات والمجالس البلدية، من خلال حوار فاعل بين أمناء ورؤساء بلديات المملكة وممثلي مجالس المناطق وعمد ورؤساء البلديات من مختلف دول العالم حول تعزيز التنسيق لأغراض التنمية الحضرية والدروس المستفادة من التجارب المحلية والدولية.

كما يستعرض المنتدى، بحسب اللجنة المنظمة للمنتدى في اليوم الثالث الحملة الحضرية الوطنية، ومناقشة المبادرات المحلية لحملة تطوير المدن، ودور المجالس البلدية في تقديم خدمات بلدية فعالة ودعم التنمية الحضرية في المدن.

كما تشارك أكثر من 25 جهة في المعرض المصاحب للمنتدى، حيث أكدت اللجنة المنظمة أن المعرض يأتي ضمن رؤية الوزارة في تحويل المدن السعودية لمدن مستدامة، بحيث سيكون المكان الأنسب لعقد شراكات فاعلة بين شركات إقليمية ومحلية ودولية، والمختصين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والجهات الحكومية مع مقدمي الخدمات على المستوى البلدي، وكذلك من المؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.

كما أكدت اللجنة المنظمة أن المعرض سيضم خمسة أقسام، لكل قسم هويته وطابعه، وخاصة أنه من المتوقع أن يكون المعرض هو الأول من نوعه في المملكة"، وسيكون هناك قسم الحلول الحديثة والذكية للتخطيط الحضري، وقسم خاص بخدمات المرافق والتجهيزات الأساسية، وكذلك قسم خاص بالخدمات البلدية والتمويل البلدي، وقسم إدارة الأراضي الحضرية، وأخيراً قسم لبناء القدرات للتنمية الحضرية المستدامة.