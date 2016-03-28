أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

صحة جدة تستقبل ١٢٠ حالة من المصابين بالربو

Google+ Print
صحة جدة تستقبل ١٢٠ حالة من المصابين بالربو صحة جدة تستقبل ١٢٠ حالة من المصابين بالربو
298576851185.jpg

موجة الغبار في جدة

جدة - ياسر الجاروشة

    كشف مدير إدارة الطوارئ والازمات بصحة جدة الدكتور سامر ابراهيم أسرة بأن أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية بجدة، استقبلت ما يقارب 120 حالة حتى الآن وهم من الذين يعانون من أمراض الربو المزمن؛ نتيجة موجة الغبار، وتم علاجهم وإعطاؤهم الادوية اللازمة، كما تم تنويم 12 حالة منهم. وأضاف: تتم متابعة تتابع عمل الأقسام بطوارئ المستشفيات بخصوص موجة الغبار التي تمر بها محافظة جدة وتوجيه أقسام الطوارئ بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لاستقبال حالات أمراض الجهاز التنفسي ودعم المستشفيات بالادوية التى تستخدم في علاج حالات التهاب الجهاز التنفسي.

وتنصح صحة جدة مرضى الجهاز التنفسي بعدم التعرض المباشر لهذه الأجواء قدر الامكان مع استخدام وسائل السلامة الشخصية لمن تستدعي الظروف لتعرضه للغبار ولبس الكمامات الوقائية.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية