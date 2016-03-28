صحة جدة تستقبل ١٢٠ حالة من المصابين بالربو

جدة - ياسر الجاروشة

كشف مدير إدارة الطوارئ والازمات بصحة جدة الدكتور سامر ابراهيم أسرة بأن أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية بجدة، استقبلت ما يقارب 120 حالة حتى الآن وهم من الذين يعانون من أمراض الربو المزمن؛ نتيجة موجة الغبار، وتم علاجهم وإعطاؤهم الادوية اللازمة، كما تم تنويم 12 حالة منهم. وأضاف: تتم متابعة تتابع عمل الأقسام بطوارئ المستشفيات بخصوص موجة الغبار التي تمر بها محافظة جدة وتوجيه أقسام الطوارئ بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لاستقبال حالات أمراض الجهاز التنفسي ودعم المستشفيات بالادوية التى تستخدم في علاج حالات التهاب الجهاز التنفسي.

وتنصح صحة جدة مرضى الجهاز التنفسي بعدم التعرض المباشر لهذه الأجواء قدر الامكان مع استخدام وسائل السلامة الشخصية لمن تستدعي الظروف لتعرضه للغبار ولبس الكمامات الوقائية.