رؤساء الأركان: «التحالف الإسلامي» يؤسس لعمل موحد بين الدول الأعضاء

اتفق رؤساء أركان التحالف الاسلامي المشترك ضد الارهاب على أن الإرهاب والتطرف ظاهرتان عالميتان وأنهما لا دين لهما ولا وطن، كما يمثلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن والاستقرار.

ودعوا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطوير السياسات والمعايير والتشريعات الوقائية الرقابية الكفيلة بمكافحة دعم وتمويل الارهاب والوقوف بحزم ضد جرائم تمويل الارهاب. كما اشاروا لاهمية الدور العسكري في محاربة الارهاب وهزيمته من خلال تنسيق الجهود العسكرية لدول التحالف وتبادل المعلومات والتخطيط والتنفيذ.

تأكيد على أهمية دور الإعلام في التصدي لدعوات الفتن والتطرف

وقد أكد المجتمعون خلال البيان الختامي عقب اجتماع رؤساء أركان التحالف الاسلامي الأول في الرياض أمس على عزمهم تكثيف جهودهم لمحاربة الارهاب من خلال تعزيز العمل المشترك تبعا لامكانية الدول الاعضاء وحسب رغبة كل دولة عضو في المشاركة في أي عملية أو برنامج ضمن اطار مركز التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب وفقا لتنظيمه وآليته وبما لا يخلوا باحترام سيادة الدول الاعضاء.

وأكد المجتمعون على أهمية المضي قدما في تفعيل انطلاق التحالف الاسلامي، وذلك من خلال اجتماع وزراء الدفاع في دول التحالف والذي سيعقد في الفترة المقبلة ان شاء الله، وشددوا على أهمية العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل للتصدي الفاعل للارهاب والتطرف، مشيدين في ذات السياق بروح التفاهم التعاون الذي ساد الاجتماع وظهور توافق في الرؤى والمواقف لمحاربة الارهاب من خلال جهود موحده ومنظمة، تكفل التنفيذ في اطار الاتفاقيات ذات الصلة وتتبنى معالجة شاملة متعددة الجوانب لهذه الآفة.

كما اتفق المجتمعون على أهمية تفعيل الجانب الفكري لمحاربة الارهاب من خلال تنسيق الجهود لدارسة الفكر الارهابي واجتثاثه وترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار ونبذ الكراهية والتحريض على العنف.

ولفتوا خلال البيان إلى الدور المهم للإعلام في محاربة الارهاب من خلال التصدي لدعوات الفتنة والفرقة والتطرف والعنف، وإرساء قيم الاسلام السمحة والامتناع عن الترويج للارهاب من خلال توظيف الاعلام، معبرين عن صادق تمنياتهم بتضافر الجهود والتعاون المشتركة للإسهام في تحقيق اهداف التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب.