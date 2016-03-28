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إحباط بيع مخطط عشوائي مساحته مليونا م2 في جدة

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إحباط بيع مخطط عشوائي مساحته مليونا م2 في جدة إحباط بيع مخطط عشوائي مساحته مليونا م2 في جدة

    تواصل فرق مراقبة التعديات بأمانة جدة جهودها في إحباط محاولات الاعتداء على الأراضي الحكومية، حيث تمكنت بلدية الجنوب الفرعية من إحباط بيع مخطط عشوائي مساحته مليونا متر مربع.

وأوضح م. محمد الزهراني رئيس بلدية الجنوب الفرعية أن البلدية أحبطت بيع مخطط عشوائي، وأزالت البتر الخرسانية ودكات وصنادق خشبية بمخطط المليساء "أرض حكومية" بمنطقة الخمرة بمساحة حوالي مليونين متر مربع.

وأضاف أنه تم إزالة مواقع غير نظامية "ثلاثة أحواش بملحقاتها" وبدون مستمسكات شرعية بحي الألفية الشعبي "النبع" بمساحة حوالي خمسة آلاف متر مربع، كما سحبت بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وشرطة البلدية شيول وقلابين يستخدمها ملاكها في العمل بطريقة غير نظامية والإحداث بأرض حكومية مساحتها حوالي 50 ألف متر مربع بغرب طريق الساحل في منطقة الخمرة.

وأشار الزهراني إلى أن البلدية أحبطت خلال الستة أشهر الماضية تعديات بمساحة تزيد على حوالي تسعة ملايين وست مئة ألف متر مربع.

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