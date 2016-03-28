بالصور.. جولة ليلية لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية

قام اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بجولة ليلية مفاجئة على الخدمات الأمنية المعينة على الميادين الهامة بالمحافظة.

وتابع مدير الأمن أعمال الحملة المرورية بميدان إبراهيم سلامة وشدد على الضباط والأفراد بإرساء دعائم حسن معاملة المواطنين لما لها من أثر بالغ فى إعادة بناء جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

ونبه اللواء على العزازى على بضرورة مراعاة شدة اليقظة بالخدمات وتفعيل قواعد الأمن الشخصى فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد والتصدى بكل قوة وحزم لأى محاولة من شأنها تعكير صفو الأمن العام.

وخلال الجولة التقى مدير الأمن بعدد من المواطنين وصافحهم .

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد أعمال الحملة الأمنية بمنطقة السحر والجمال