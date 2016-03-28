بالصور.. ضبط 2 طن و600 كيلو مبيدات زراعية مغشوشة بمصنع غير مرخص بطنطا

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية 2 طن و625 كيلو مبيدات زراعية و4 آلاف عبوة مبيدات مجهولة المصدر ومغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص لغش المبيدات الزراعية بقرية سبرباى مركز طنطا.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام المقدم عادل أمام والرائد محمد سراج والنقيب أحمد الديب ضباط إدارة مباحث التموين بحمله تموينية مكبرة بدائرة المحافظه تحت إشرافه أسفرت عن ضبط عامر م ال 35 سنة ومقيم قرية سبرباى - مركز طنطا لإنشائه مصنع غير مرخص بنفس العنوان جهزه بالأدوات اللازمة لغش المبيدات الزراعية وتجميعه كميات كبيرة من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع لأصحاب محلات بيع المبيدات الزراعية رغم علمه بما تسببه من أخطار جسيمه على مستخدميها.

تم استهداف المخزن وضبط محمد م ال 30 سنة مقيم كنيسة دمشيت مركز طنطا، إبراهيم م ال 25 سنة مقيم كنيسة دمشيت مركز طنطا أثناء قيامهم بتعبئة المبيدات بالمصنع.

وتم ضبط الآتى 15 جوال مبيدات زراعية وزن الجوال 25 كيلو مدون عليها موسييلان 40% المنشأ الصين بدون فواتير و4000عبوة مبيدات زراعية مدون عليها موسييلان 20% وزن العبوة 50جم غير مسجلة بوزارة الزراعة معدة للبيع و50 عبوة مبيدات زراعية مدون عليها هوماي 80% زنة العبوة 400 جم غير مسجلة بوزارة الزراعة معدة للبيع و12 عبوة مبيدات زراعية مدون عليها ليزر وزن العبوة 1 كجم معدة للبيع و10براميل معبأة بمبيدات زراعية وزن البرميل 225 كيلو مدون عليهم باللغة الأجنبية بالمخالفة للقانون معدة للتعبئة و2150 كراتين وعبوة فارغة معدة للتعبئة .

وتانك فارغ سعة 2000 لتر مزود بموتور يستخدم في خلط وتعبئة المبيدات الزراعية .

>بإجمالى وزن 2 طن و625 كيلو و4062 عبوة مبيدات زراعية.

وبسؤال المتهمين أقروا بملكية المضبوطات لمالك المصنع عامر م ال وأنهما يعملان بالأجر تحرر المحضر رقم 14689 جنح مركز طنطا وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

ضبط 220 صفيحة جبنة و2 طن ونصف ملح طعام غير صالحة للاستهلاك بالغربية

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