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عرابي: الشيخ لم ينضم إلى الأهلي ليجلس احتياطيا

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عرابي: الشيخ لم ينضم إلى الأهلي ليجلس احتياطيا عرابي: الشيخ لم ينضم إلى الأهلي ليجلس احتياطيا

يتطلع رامي ربيعة مدافع الأهلي أن يسير الجيل الحالي لمنتخب على غرار الفريق الذهبي الذي فاز بثلاث بطولات كأس إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه النيجيري 1-1 في الوقت القاتل من مباراة الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017، قبل أن يلتقيان في ملعب برج العرب يوم الثلاثاء بالجولة الرابعة.

وقال ربيعة: "هذا الجيل هو الأفضل، لقد صنع اسمًا لمنتخب مصر، مخيفًا لجميع منافسيه، ونحاول استغلال هذا الأمر حتى الآن".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "نحاول استكمال إنجازات هذا الجيل، وكذلك تعويض الجماهير المصرية على عدم التأهل لكأس إفريقيا 3 مرات متتالية".

وأردف: "نسعى لنكون على قدر المسؤولية، ونحقق إنجازات ونثبت قدراتنا، فالمنتخب الأوليمبي كان يضم عدة لاعبين بارزين، لكن الحظ لم يحالفه".

وأتم "كلنا فريق واحد، وينقصنا فقط الانسجام، ولن يأت، إلا بالوقت والحب وكثرة المباريات، وكل هذه العوامل حافز لنا لتقديم الأفضل".

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