وزير الداخلية المصري يُودّع سفيرنا بالقاهرة

استقبل وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفّار، سفير الدولة بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد بن نخيرة الظاهري، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة.

وأكد عبد الغفّار -خلال اللقاء- على متانة وصلابة العلاقات المصرية الإماراتية، ووحدة الأهداف في كافة المجالات بين البلدين، كما أشاد بجهود الظاهري، خلال فترة عمله في القاهرة.

ومن جانبها نظمت جامعة الدول العربية أمس حفل لتوديع الظاهري شارك فيه الأمين العام الدكتور نبيل العربي ونائب الأمين السفير أحمد بن حلي وسفراء ومندوبو الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية وعدد من الأمناء المساعدين وأعضاء سفارة الدولة.