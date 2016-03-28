«أبوظبي التقني» يطلق دورة استثنائية من «نعم للعمل»

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلقت أمس؛ فعاليات الدورة السابعة الاستثنائية من المبادرة الوطنية «نعم للعمل» التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لمدة أسبوعين وتستمر حتى 7 أبريل المقبل، بما يعزز الدور الهام للكوادر الوطنية الشابة في سوق العمل.

وتستهدف المبادرة بشكل عام الطلاب والطالبات المواطنين لتشغيلهم خلال الإجازات المدرسية بنظام المكافآت والدوام الجزئي، وتقام الدورة الجديدة في سبعة مواقع للعمل تابعة لمجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الشلهوب منها أربعة مواقع بأبوظبي، وثلاثة مواقع في العين.

شهادة معتمدة

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن هذه الدورة الاستثنائية الجديدة هدفها تطوير مهارات الطلبة في تسويق المبيعات، وآليات العمل في تجارة التجزئة، وهي تستهدف المواطنين الذين شاركوا من قبل في «نعم للعمل» ممن أتموا المستويين الأول والثاني من المبادرة، ليواصلوا الارتقاء بمهاراتهم من خلال المستويين الثالث والرابع بما يمنح الخريج بعد إتمامه شهادة معتمدة من الهيئة الوطنية للمؤهلات يمكن للطالب التوظف بموجبها، وكذلك استكمال دراسته العلمية.

توجيهات

وأضاف الشامسي أن القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد على ضرورة العمل لتأهيل الطلبة المواطنين بخبرات جديدة ونوعية، تفيدهم خلال الدراسة وطوال حياتهم، بما يمكنهم من العمل المبدع في كافة المجالات وقطاعات العمل والإنتاج بالدولة، كما أن المركز ينفذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة تشجيع الطلبة على العمل في أوقات الفراغ لصقل مهاراتهم وشخصياتهم ومواهبهم بهدف إكسابهم مختلف الخبرات التي تفيدهم في الحياة العملية.

وثمن الشامسي الرعاية المتميزة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للمبادرة، لتواصل نجاحاتها وسط إقبال كبير من الطلبة المواطنين والمواطنات للمشاركة فيها باعتبارها من المبادرات الوطنية الهامة والمؤثرة في صناعة المستقبل.

نظام متكامل

من جهته؛ قال علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» إن المبادرة تستهدف شباب وفتيات الوطن ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، ليحصلوا من خلالها على مؤهل معتمد في خدمات المبيعات، وخدمة العملاء، ومراقبة المخازن، وذلك في مؤسسات تجارية يتم اختيارها بدقة، وبما يضمن تمتعها بنظام عمل متكامل قادر على إكساب الطلبة الخبرات العملية اللازمة لتمكينهم من أداء كافة المهام المتعلقة بالعمل بشكل احترافي.

مسؤولية

أوضح مبارك الشامسي أن «نعم للعمل» تعمل على ترسيخ الدور الوطني الذي يجب أن يقوم به كل مواطن ومواطنة لرد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة، إضافة الى تنمية قيمة العمل والشعور بالمسؤولية لدى الشباب والفتيات تجاه الوطن، مع إكسابهم الخبرات والمهارات الوظيفية في مراحل عمرية مبكرة.